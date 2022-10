Chiellini | «Lobotka? Molti suoi compagni non si capacitavano del fatto che non giocasse»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ai microfoni di Sky Sport, Giorgioha avuto parole d’elogio per il Napoli. «Il Napoli avevavedere certe cose già l’anno scorso. Poi aveva rallentato quando gli erano mancati Osimhen e Koulibaly. Quest’anno senza Koulibaly, e ultimamente anche senza Osimhen, nessuno si aspettava questa qualità. Spalletti sta facendo un lavoro straordinario. Oltre a Kim e Kvaratskhelia bisogna citare Anguissa e. Sullo slovacco:, già in passato, non sidel perché avesse così pochi minuti viste le sue enormi qualità. Ore le stiamo vedendo». Su Raspadori. «Sono felice per Raspadori. E’ un ragazzo davvero intelligente e perbene. Nella mia vita ho incontrato centinaia di calciatori ma solo tre o quattro ero certo che avrebbero lasciato il segno. Uno di ...

