Bojinov è sicuro | il paragone è incredibile | “E’ come Messi”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’ex attaccante di Lecce, Fiorentina e Juventus gioca e segna in Bulgaria, ma il suo cuore batte ancora per l’Italia, il Paese che l’ha fatto conoscere PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’Italia è sicuramente la seconda casa per Valeri. Calcisticamente, forse, anche la prima. Era il 2000 infatti quando l’allora giovanissimo attaccante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.