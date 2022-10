Aumenti in bolletta comunicati unilateralmente | Arera ed Antitrust provano a chiarire cosa è permesso e cosa no

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le lettere che alcuni operatori energetici hanno inviato i clienti annunciando un aumento delle tariffe per i contratti in scadenza decisonon sono valide. Contrastano infatti con la disposizione del Dl Aiuti che blocca i contratti stipulati nel mercato libero fino al prossimo 30 aprile. Non regge la tesi degli operatori secondo cui la semplice variazione della tariffa non costituirebbe una modifica unilaterale del contratto e quindi non ricadrebbe nel blocco. Lo specifica l’(l’Autorità per il mercato dell’energia) in una nota scritta insieme all‘e che si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni arrivate dai consumatori. Segnalazione di cui ilFattoquotidiano.it ha dato conto in queste ore. La nota ricorda come l’articolo 3 del decreto legge Aiuti bis 3 preveda la sospensione delle clausole ...