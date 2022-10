Alice Campello | gli scatti infiammano | décolleté che cattura l’attenzione

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è tra le wags più seguite al mondo. La sua unione con Alvaro Morata è costantemente sotto la luce dei social. Sui social, però, laha mostrato anche una condizione fisica straordinaria. La moglie del bomber spagnolo Alvaro Morata ha creato nel tempo qualcosa di speciale. Gli alti social lo dimostrano e parlano abbastanza chiaro. Tra i suoi contenuti non ci sono solo foto della sua famiglia ma ancheche lasciano il segno e mettono in luce la sua straordinaria fisicità. Fonte Foto Instagram,L’unione trae Alvaro Morata è seguitissima. La loro storia, infatti, è iniziata in un modo molto particolare che ha fatto tanto parlare gli appassionati. Una storia che li ha portati ad avere tre bambini e un legame sempre più forte e ...

Tuttosport

Momento di relax per. La moglie di Alvaro Morata è stata paparazza a Madrid durante una seduta di shopping. Rigorosamente di lusso: l'imprenditrice e influencer veneziana ha fatto tappa da Hermes per ...E' una splendida giornata di sole a Madrid ene approfitta per fare un po' di shopping in compagnia di un'amica. L'influencer si è da poco trasferita nella capitale spagnola al seguito del marito, Alvaro Morata . Dopo la parentesi ... Morata, la moglie Alice Campello: shopping di lusso col pancione Una start-up italiana ha brevettato il primo strumento per l’analisi cromatica dei capelli, da armonizzare con volto e trucco. Ecco quali sono le dive la cui accoppiata zazzera-lineamenti risulta più ...L'imprenditrice e influencer veneziana è in attesa della quarta figlia, che nascerà il prossimo anno Momento di relax per Alice Campello. La moglie di Alvaro Morata è stata paparazza a Madrid durante ...