A Fondi arriva il sistema Nowtice | informerà la popolazione in tempo reale su allerte ed emergenze

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Si terrà domenica 16 ottobre, in Piazza Unità d’Italia, a partire dalle ore 10:00, la manifestazione indetta dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale dal titolo “IO NON RISCHIO”, campagna di sensibilizzazione nazionale sulla conoscenza delle buone pratiche di Protezione Civile, che vede coinvolta l’Associazione locale di volontariato FALCHI DI PROTEZIONE CIVILE ed il Comune dicon il proprio Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, al fine di divulgare ciò che l’Ente mette in campo in questo ambito. Nel frat, il Centro Operativo Comunale del Comune diha deciso di adottare, il software di comunicazione che consente di inviare a tutti gli utenti iscritti messaggi istantanei riguardanti leo i bollettini meteo, la viabilità e le ...

Il Faro online

