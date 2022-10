(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ieri nella casa del GF Vip, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon eGoichno chiacchierando tra di loro, quando quest’ultima ha visto le foto appese al muro dove sono ritratti i gieffini delle precedenti edizioni. La cantante osservando le foto delle, ci è andata giù dura, senza peli sulla lingua: “Ecco le princess! Una L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un concorrente rischia la squalifica al GF Vip? Anticipazioni Gf Vip 6, Gianmaria lascia. Colpo di scena Soleil. Eliminazioni Gf Vip, Patrizia Rossetti e le sue rivelazioni notturne: “Sono 4 anni che non batto chiodo. Sarei anche aperta ma ormai…” Ciaccicon Nikita che scoppia in lacrime (VIDEO): “Se mi fai uno scherzo del genere ti prendo a calci ...

Webmagazine24

Carolina Marconi, lite conGoich: "Rompi cogli*ni, aggredisci tutti!"/ Lei: "Mi hai sputt*nata"Goich, la risposta di Carolina Marconi alle dichiarazioni della cantanteGoich ...Carolina Marconi, lite conGoich: "Rompi cogli*ni, aggredisci tutti!"/ Lei: "Mi hai sputt*nata" La gieffina, non capendo il senso della frase di Carolina, si sfoga iraconda, come riporta ... Wilma sbotta contro le Selassiè: "Una ha vinto, ma che fine ha... Lulù, mi stava proprio sulle pal*e! Non si è..." Ieri nella casa del GF Vip, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon e Wilma Goich stavano chiacchierando tra di loro, quando quest'ultima ha visto le foto appese al ...Durante l'ultima diretta, precisamente nella pubblicità del "Grande Fratello Vip" condotto da Signorini, Wilma Goich attacca duramente Carolina Marconi.