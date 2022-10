Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso | Prima Puntata | Vincenzo Difende Un Camorrista!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)accetta dire un camorrista, ma questa esperienza, oltre ad andare contro i suoi principi, si rivela anche un grande fallimento…inizia ufficialmente su Rai 1 dopo tanta attesa. Le vicende divertenti, che a volte offrono anche degli spunti di riflessione, diiniziano con un caso particolarmente spinoso per l’si troverà are un camorrista, mettendo in discussione anche i suoi principi. Ecco che ...