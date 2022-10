Via libera a 8 nuovi impianti per le rinnovabli | dove sorgeranno

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il Consiglio dei ministeri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato 8 progetti didi produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), per una potenza complessiva pari a circa 314 megawatt.verranno realizzati gliI progetti approvati riguardano: un impianto eolico nei comuni di San Mauro Forte, Salandra e Garaguso (Matera), con una potenza di 72,8 megawatt l’impianto “Venusia” nei comuni di Venosa e Maschito, in provincia di Potenza, da 36 megawatt in provincia di Foggia: quello nei comuni di San Paolo di Civitate località Masseria Difensola, e Poggio Imperiale località La Colonnella (31,35 megawatt) “Serra Palino” nei comuni di Sant’Agata di Puglia e Candela (48 megawatt) Viaanche al progetto per l’impianto ...

AboutPharma

Il dicastero dell'Economia sembra ormai 'sicuro' per Giancarlo Giorgetti, su cui ci sarebbe anche ildel presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In quota Lega ecco il ritorno alle ...La questione verrà discussa in occasione del vertice dei leader europei in programma a dicembre cui spetta dare ilalle raccomandazioni dell'esecutivo comunitario. . Ipercolesterolemia, via libera di Aifa alla rimborsabilità di Inclisiran (che si assume due volte l'anno) Verso il nuovo esecutivo Matteo Salvini sembra aver dato il via libera al suo amico-nemico di sempre: Sarebbe un onore per la Lega. Il leader di Forza Italia si prepara a tornare in Parlamento dopo 9 ...Secondo il consigliere Dem realizzare un parco nell'area candidata all’Einstein Telescope mette a repentaglio l'investimento strategico ...