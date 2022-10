Ucraina | Cremlino | Nessuna iniziativa per incontro Putin - Biden

... avvenuta prima di pubblicare su Twitter il suo piano di pace tra Russia e, ora anche ilnega ci sia stato un colloquio tra i due per porre fine alla guerra. L'indiscrezione era ...Si è espresso così Joe Biden in un'intervista alla Cnn riguardo quella che per ilè una 'operazione militare speciale' in. Quanto a un eventuale incontro, 'dipenderà da cosa vorrà ...Il Cremlino vede nelle dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg, che avverte che un’ipotetica vittoria russa in Ucraina sarebbe «una sconfitta per tutti noi», la conferma che ...La Bielorussia ha appena inviato 20 carri armati "Tank T 72" in aiuto di Mosca. Come ben noto Minsk è uno storico alleato del Cremlino, tanto da aver ricoperto un ...