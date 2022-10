Pacco con liquido sospetto | malori in ufficio poste Torino

Quando lo vide la prima volta, all'età di 11 anni, a Nataleundono, ebbe il presentimento, la sensazione che quell'uomo era suo padre. All'epoca dei fatti la ragazzina viveva nella propria ...MOLTA PAURA 12 ottobre 2022 13:51liquido sospetto, malori in ufficio poste Torino - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...Nell'episodio 18, intitolato L'aggregazione dei fermacapelli, Penny mette un pacco sul bancone della sua cucina. Se si osserva e si ingrandisce l'etichetta incollata sul pacco si possono distinguere ...Alcune persone hanno accusato malori in un ufficio postale di Torino, che sarebbero da attribuire al liquido contenuto in un pacco consegnato. È accaduto nella sede di via Reiss Romoli, alla periferia ...