Orrore in Palestina | gay smembrato in strada nel silenzio Lgbt

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il ragazzo che vedete in foto si chiamava Ahmad Hacham Hamdi Abu Marakhia, era un palestinese di 25 anni scappato in Israele e viveva in una casa-rifugio. Israele non solo gli garantiva un permesso temporaneo di residenza, ma per la sua sicurezza stava programmando il trasferimento in Canada. Ahmed Hamdi era fuggito dalla parte araba di Hebron, quella sotto controllo palestinese, circa 2 anni fa dopo che era stato scoperto il suo orientamento sessuale. Nonostante Rita Petrenko, Ceo della casa sicura Al-Bait Al-Mokhtalef, un rifugio per arabi israeliani e palestinesi, avesse aiutato il ragazzo a ottenere un permesso dall’amministrazione civile israeliana per vivere in Israele e nel frattempo lo stesse aiutando ad ottenere i permessi per emigrare in Canada, la lunga mano dell’odio nei confronti degli omosessuali e dei diversi in genere è riuscita a colpire. La ...