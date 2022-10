MotoGP | Quartararo | In campionato c' è parità | ma non sono preoccupato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ultima gara disputata in Thailandia è stata da dimenticare per Fabio, che ha svolto tutti i giri in programma al di fuori della zona punti. Il francese ha raccolto così uno zero pesante ...

L'ultima gara disputata in Thailandia è stata da dimenticare per Fabio, che ha svolto tutti i giri in programma al di fuori della zona punti. Il francese ha ...Austrai...classifica ed ora deve dare la spallata decisiva alla classifica del mondiale piloti della. "... Adesso sono a due punti da, ma questo non cambia il mio approccio: dobbiamo restare ...Il pilota Yamaha e quello Ducati arrivano a Phillip Island con stati d'animi opposti: uno preoccupato per il calo di prestazioni dall'estate a ora, l'altro pronto al sorpasso in classifica generale. L ...Il francese ammette di essersi preparato al meglio alla prova di Phillip Island, dove ormai sarà un testa a testa con Francesco Bagnaia ...