Monza | non riesce spericolata fuga in auto con argenteria rubata | denunciato un idraulico

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Nei giorni scorsi, verso le 03.30 di notte, a Carate Brianza in via Cristoforo Colombo, in provincia dii carabinieri del locale comando dell'Arma, durante un servizio preventivo di perlustrazione del territorio, hanno notato una Bmw X1 di colore scuro con quattro persone sospette a bordo. Accortisi di aver attirato l'attenzione dei militari, i quattro hanno provato a dileguarsi intraprendendo unaintra le vie della cittadina brianzola. Dopo alcuni chilometri di inseguimento, i militari sono riusciti a sbarrare la strada alla Bmw e a costringerla a fermarsi. Lì gli occupanti hanno proseguito laa piedi correndo in direzioni opposte. I militari sono però riusciti a bloccare il conducente poi identificato in un trentacinquenne albanese ...

Rita, 53 anni, Albiate (e Brianza) - 'Dico a mia figlia che i libri di scuola del nuovo annosono ancora arrivati, maè vero. Sono 300 euro, devo aspettare lo stipendio'. La figlia di ...Questo è molto importante,solo per il club ma soprattutto per la loro crescita. Un grande ... Colorno, Formigine, Livorno,/Cernusco, Pantere Lyons e Parabiago. Queste le parole di Elisa ...Il 44enne è stato immediatamente soccorso dai volontari del 118 che purtroppo hanno confermato la gravità della situazione predisponendo il trasferimento in ospedale, a Monza, in codice rosso. I ...Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Nei giorni scorsi, verso le 03.30 di notte, a Carate Brianza in via Cristoforo Colombo, in provincia di Monza i carabinieri del locale comando dell’Arma, durante un servi ...