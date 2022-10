Matt Cardona | “Prenderei in considerazione un’offerta dalla WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), conosciuto ai più come Zack Ryder, è stato un membro del roster WWE per diversi anni prima del suo licenziamento avvenuto nel 2020. Dopo il suo allontanamentocompagnia, il wrestler è praticamente diventato il re delle indies, lottando anche in compagnie come Impact Wrestling, GCW e NWA:ha iniziato a raccogliere svariati consensi dai fan di tutto il mondo e con la sua nuova gimmick, molti sarebbero affascinati da un suo eventuale ritorno in quel di Stamford. Le parole diNelle ultime ore si è parlato del forte interesse della WWE per Chelsea Green, moglie di, e ovviamente tutti pensano che un eventuale accordo tra la wrestler e la compagnia porterebbe al ritorno dell’ex Intercontinental Champion. Parlando ad Alistair McGeorge di ...