“L’Europa è in guerra” Alessandro Di Battista e Alessandro Orsini dialogano in diretta del ruolo di Usa e Ue nel conflitto in Ucraina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Di, autore “Ostinati e contrari” (Paper First) e, in libreria con “, critica della politica internazionale” (Paper First),inconfrontandosi suldegli Stati Uniti e soprattutto delnellain. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews

... "quando lainfuria, come purtroppo sembra che stia ...esponga le sue proposte sui format per possibili negoziati tra Mosca e'... tra cui Russia e Stati Uniti, e i principali Paesi dell'......Santoro sulla necessità di arrivare a una trattativa nella... oppressa da un debito mostruoso, che ha cacciato via'unica ...via'unica persona che ci aveva ridato un po' di peso in'. ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - Kiev: "Con i sistemi antiaerei e antimissile gli alleati chiuderanno i nostri cieli, è un evento storico" - Kiev: "Con i sistemi antiaerei e antimissile gli alleati chiuderanno i nostri cieli, è un evento sto