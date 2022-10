Jon Moxley è la spalla sulla quale appoggiarsi

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Jonha rinnovato con la AEW. Questa notizia assieme a quella dell’arrivo di Saraya sono i due colpi normalizzatori che la compagnia di Tony Khan ha compiuto nel tentativo di mettere a tacere il caos che si stava rincorrendo da settimane. Caos che in parte è rimasto, visto l’alterco tra Andrade e Sammy Guevara, ma questo è un altro discorso. Dice bene Khan quando parla dicome parte imprescindibile della sua creatura. Sono stati e sono davvero pochi quelli che hanno creduto e credono nel progetto AEW con così tanto entusiasmo e voglia di rivalsa. Certo, Jon ha vissuto questi tre anni da un punto di vista privilegiato, ma non si può negare che non si sia impegnato abbastanza per meritarsi quella posizione. Lo dimostra certamente quanto accaduto in estate. Contratto scaduto a luglio, ha lottato per tre mesi poi da free agent ...