Governo | Crippa Lega | “Non c’è ancora un accordo Per noi Salvini agli Interni e Calderoli presidente del Senato”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Il nome diè autorevole per ricoprire l’incarico didel, soprattutto in un momento difficile per il Paese. Mentre sucome ministro degliparlano i numeri. Lui è stata una persona che ha bloccato gli sbarchi”. Lo ha detto il vicesegretario della, Andrea, uscendo da Montecitorio dopo il Consiglio federale del Carroccio. “sono i punti di partenza, poi vediamo come vanno le trattative. Non c’èun, penso che arriverà entro qualche ora o qualche giorno – ha continuato -. Non tramonta il nome de La Russa, ma il nostro suggerimento per la presidenza delè ...

Il Fatto Quotidiano

(Lega): 'Come presidente del Senato il nome di Roberto Calderoli mi sembra autorevole. Per ...- rileva una nota della Lega - non vede l'ora di cominciare a occuparsi dei dossier di. Il ...Lo ha dichiarato il deputato della Lega Andreaal termine del consiglio federale. Intanto la ...al lavoro per chiudere il primo degli step che dovrebbe portare alla formazione dela ... Governo, Crippa (Lega): “Non c’è ancora un accordo. Per noi Salvini agli Interni e Calderoli… “Il partito di Matteo Salvini non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo“, si sottolinea in una nota ... Lo sottolineano fonti del partito di Matteo Salvini. Crippa: “Salvini ...Fazzolari: 'Non ci sono criticità'. La Russa in pole per il Senato, Moilinari alla Camera. Meloni: 'Con Berlusconi e Salvini ci vediamo più tardi. Mi sembra che le cose vadano bene, saremo pronti'. Sa ...