Dybala e Di Maria out | aumentano le chance di Simeone?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Manca esattamente un mese all’ultimo incontro di Serie A prima della pausa Mondiale. Stop ai campionati dal 12 Novembre, con la più controversa Coppa del Mondo di sempre che sarà di scena dal 20 Novembre fino al 18 Dicembre. In campo si tornerà poi il 4 Gennaio, quando il Napoli sarà chiamato ad affrontare l’Inter a San Siro. Ad oggi, sono 5 gli azzurri sicuri di una chiamata in nazionale, ovvero: Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Anguissa (Camerun), Zielinski (Polonia) e Lozano (Messico). Ancora in dubbio Mario Rui con il suo Portogallo, eppure non è il numero 6 ad essere al centro dell’attenzione ultimamente. Complici le ultime ottime prestazioni e gli infortuni di Di, si alzano anche le possibilità di Giovannidi partire, direzione Qatar, con la sua Argentina. FOTO: Getty – Giovanni ...

