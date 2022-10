Conte | Provinciali? No grazie

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) di Erika Noschese “Non sono io il candidato del centrodestra e non sono interessato alla presidenza di Palazzo Sant’Agostino”. Taglia corto Mario, sindaco di Eboli, dopo le voci di queste ultime ore che lo vedrebbero candidato alla carica di presidente per la coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderatiad un’operazione anti Pd che avrebbe messo in campo l’ex ministro Carmelo, ormai ufficialmente distante dal centrosinistra dopo il tradimento ai danni di suo figlio Federico che ha scelto di rinunciare alla candidatura, senza risparmiare attacchi alla coalizione e al segretario nazionale del Pd, Enrico Letta. Il primo cittadino di Eboli è al lavoro per la sua città e, in questa fase così delicata, non sembra intenzionato a cedere a distrazioni che potrebbero allontanarlo da Palazzo di ...

