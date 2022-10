Chase - Scomparsa | la recensione | Gerard Butler in un modesto action thriller

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ladicon protagonista uno stancoalla ricerca della moglie, disponibile su Prime Video. Will Spann si trova in viaggio in compagnia della moglie Lisa, con la quale vi è aria di separazione per via di un recente tradimento da parte della donna e di una generale incomunicabilità tra i due coniugi: lui ossessionato dal lavoro, lei affetta da periodi di profonda depressione. Come vi raccontiamo nelladila coppia si ferma ad una stazione di servizio per fare carburante e lì Will si accorge che la compagna ènel nulla. Comincia a chiedere a tutti i clienti se hanno visto una donna ...