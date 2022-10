Anche la BBC esalta Spalletti | ' E' un genio sottovalutato'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) NAPOLI - Oltre ai risultati ottenuti in campo con il suo Napoli, prima squadra promossa agli ottavi di finale di Champions League , Lucianosi toglie un'altra soddisfazione, ottenendo ...

...a rischio della vita. Liz Corbin, alla guida del dipartimento News dell'Ebu, dopo una lunga carriera alla, ha ringraziato i colleghi ucraini, ribadendo il sostegno dei partner europei ...Ne dà notizia la. Il suo agente ha annunciato così: 'Robbie sarà probabilmente ricordato per i ... In televisione è apparsoin Tutti Frutti (1987) e in Blackadder (1987). Ha interpretato il ...(ANSA) - LONDRA, 14 OTT - L'ex centravanti dell'Inghilterra, oggi presentatore BBC, Gary Lineker ha dichiarato di conoscere "un paio" di giocatori gay della Premier League, e li ...Il video è diventato virale sui social, è ancora polemica dopo il caso di Mahsa Amini. I fatti sarebbero avvenuti a Teheran. Sta facendo il giro dei social il video che ritrae alcuni esponenti delle f ...