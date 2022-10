Xavi | «Abbiamo l’opportunità di vendicarci dell’Inter Vorrei essere in campo | non in panchina»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’allenatore del Barcellona,Hernández, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro l’Inter. Ha detto diconsapevole di trovarsi in una situazione “scomoda”, ma ha aggiunto che vuole vivere una notte magica al Camp Nou. “Andremo all’attacco e cercheremo dicoraggiosi. Siamo entusiasti di fare una grande partita in casa, di vivere una notte magica al Camp Nou”.ha continuato: “Dobbiamo saper attaccare meglio che all’andata. Questa partita è un’opportunità per noi per. Dobbiamo giocare come nel secondo tempo di Milano e come nel primo contro il Celta. Con l’Inter dobbiamopiù aggressivi, più verticali e raggiungere di più l’area avversaria. L’idea ci è chiara e non cambierà se l’Inter gioca con una punta o due. ...