Udinese | incidente alla guida per Walace | esce di strada e la sua auto si incendia | giocatore illeso

(Di martedì 11 ottobre 2022) Notte di paura per ildell’Souza. Il 27enne infatti, ieri notte, è rimasto coinvolto in un’uscita dimentre si trovava a bordo della propria, che si è prima cappottata e poita. Fortunatamente il calciatore è rimasto, riuscendo a uscire dall’abitacolo prima che prendesse fuoco. L’, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è accaduto attorno alle 3, in viale Venezia, a Udine. Sul posto è arrivata l’ambulanza, oltre che i vigili del fuoco, e il brasiliano è stato fortunatamente dimesso ed è già disposizione del tecnico Sottil. SportFace.

