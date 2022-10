Tenere aperti gli impianti sciistici in Trentino costerà il 200% in più

Leggi su agi

(Di martedì 11 ottobre 2022) AGI - La scure del caro energia si abbatte sulle piste da sci. In montagna le previsioni del costo delle bollette preoccupano molto gli addetti ai lavori. Lì non si può risparmiare abbassando di qualche grado il riscaldamento, l'energia serve, e in abbondanza, per il funzionamento deglidi risalita e per l'innevamento artificiale delle piste. Ecco perché “la maggior parte, se non tutte le aziendestiche, avranno dei bilanci in negativo per la stagione che sta cominciando” spiega in una intervista all'AGI Luca Guadagnini, presidente dell'Anef in, l'Associazione degli imprenditori funiviari, che raccoglie circa il 90% delle società del settore, parliamo di oltre 1500. Fino all'anno scorso “l'energia pesava sui nostri bilanci per il 10%, mentre adesso è arrivata al 30%. E il rincaro ...