Tarsia in concerto a Hoppio Festival mercoledì 19 ottobre

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA –sarà inin full band, il prossimo 19alle ore 21 a– Voci dal mondo (Parco del Colle Oppio a via delle Terme di Tito, angolo via Nicola Salvi) a pochi passi dal Colosseo per proporre dal vivo il suo nuovo album “Luna Park”. Ad accompagnarla saranno 5 musicisti: Max Baldassarre alla batteria, Egidio Marchitelli alla chitarra, Luciano Zanoni alle tastiere e synth e Nicolò Pagani al basso. Il sound ditrae ispirazione dai suoni della musica mediterranea ed inli contaminerà con influenze soul, jazz, r&b. Le canzoni in scaletta fanno parte dell’album “Luna Park” che sarà disponibile in vinile.interdisciplinare, internazionale, ...