Una storia dai contorni horror , quella di Lilia Patranjel ammazzata nel salotto di casa, a Spinea , nel veneziano dal suo compagno, Alexandru Ianosi , un35enne, che ha confessato ...Un omicidio che Ianosi, 35 anni,della Piping System di Mirano, ha subito confessato nella telefonata ai carabinieri. L'AUTO - PUNIZIONE Parlando con l'avvocato Francesco Neri Nardi ... Saldatore romeno uccide la compagna a coltellate: in carcere si punisce ficcandosi la scopa in un occhio Ha ucciso la sua compagna a coltellate, poi in carcere per punirsi, si è conficcato il manico di scopa in un occhio. Una storia dai contorni horror, quella di ...SPINEA - I punti di sutura sono ancora visibili, ma non ci saranno conseguenze irreparabili. E giovedì, tornando in carcere dopo i ricoveri all’ospedale dell’Angelo di Mestre e ...