Oliver Solberg in M-Sport nel 2023?

(Di martedì 11 ottobre 2022) Con la decisione di Hyundai di non rinnovare il contratto allo svedese in vista della prossima stagione, il figlio di Petter guarda con interesse al team M-per essere al via del WRC. Il mercato piloti nei giorni scorsi ha regalato i primi colpi di scena, con la Hyundai che non ha rinnovato il Source

All'indomani della matematica certezza della vittoria del titolo iridato 2022 da parte di Kalle Rovanpera , l'altro baby talento del Mondiale Rally,(di poco meno di un anno più ...Hyundai Motorsport ha deciso di non confermare in squadraper il 2023: e questo significa non solo che non rivedremo il giovane pilota sulla i20 N Rally1 nel team ufficiale dove è ...Oliver Solberg è stato messo gentilmente alla porta da Hyundai Motorsport, con una decisione senz'altro sorprendente ed inaspettata, dettata dalla volontà di affidarsi all'usato sicuro dei piloti con ...La stagione 2022 di Oliver Solberg è ufficialmente finita, così come la sua storia con Hyundai: la casa sudcoreana ha fatto sapere che non rinnoverà il ...