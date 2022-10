Napoli-Ajax | i convocati di Schreuder | fuori un giocatore chiave

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si avvicina sempre di più l’affascinante gara di UEFA Champions League di mercoledì pomeriggio, che vedrà ilaffrontare l’nella gara valida per la quarta giornata del girone A della massima competizione continentale per club. Gli azzurri avranno la seria possibilità di chiudere il discorso qualificazione con ben due giornate d’anticipo, avendo vinto le precedenti tre partite con almeno tre gol di scarto. Uno scenario che, in sede di sorteggi, sembrava nemmeno pronosticabile considerato anche il valore delle altre squadre presente nel gruppo. Il, forte del 6-1 dell’andata alla Johan Cruijff ArenA, tenterà di bissare l’ottima prova messa in mostra ad Amsterdam, consapevole del fatto che la qualificazione – salvo cali di tensione e concentrazione – resta alla ...

Dopo Milan e Juve " qui i pronostici delle partite di martedì " tocca a Inter e: nerazzurri di scena al Camp Nou contro un Barça agguerrito, la squadra di Spalletti ospita l'al Maradona, con la possibilità di ottenere la qualificazione agli ottavi con due giornate d'...Mercoledì arriva l': ore 18.45 al Maradona, agli azzurri basta il pari per passare agli ottavi Le rotazioni del tecnico decisive sui due fronti: un anno fa con i big il turn over fece ...CASTEL VOLTURNO (CE) - "Napoli Magazine" ha realizzato 26 Foto in Primo Piano in occasione dell'allenamento degli azzurri alla vigilia della sfida di Champions contro l'Ajax. Ecco gli scatti di Felice ...Il Napoli ha reso noto il risultato degli esami effettuati su Rrahmani che hanno dato un responso molto negativo per gli azzurri.