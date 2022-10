La Ragione

...] Attualità Cronaca In Primo Piano Politica Piano casa bocciato,'Era inevitabile' Posted on 19 ... Questa la prima reazione del MoVimento 5 Stelle Liguria alla[…] Navigazione articoli ...... dal potenziamento dei consultori al rendere gratuiti i contraccettivi', ha attaccato Sarah Disabato , Capogruppo Regionale del. 'Marrone e i suoi sono quelli della famiglia naturale, dell'... M5S: notizia morte papà Bonafede irrompe in assemblea, applauso vicinanza eletti Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Il leader del M5S Giuseppe Conte interrompe il suo discorso durante l'assemblea degli eletti in corso a Montecitorio per condividere con i presenti la notizia della morte..Stenta a decollare il dialogo tra Giuseppe Conte ed Enrico Letta: ad oggi PD ed M5s sembrano destinati ad un opposizione divisa ...