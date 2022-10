Juve | Agnelli | “Provo vergogna per quello che sta succedendo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui.perche sta”. Lo ha detto il presidente dellantus Andreaai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 in Champions contro il Maccabi Haifa. “, sono arrabbiato, ma sono consapevole che il calcio è uno sport di squadra, si gioca e si vince in undici. Abbiamo ancora tante partite da qui alla sosta, dobbiamo fare bene e poi pensare alla seconda parte della stagione che dovrà vederci protagonisti”, ha aggiunto, convinto che non sia stato sbagliato richiamare Allegri. “Ho visto anche dei grandi ritorni, ...

Dopo Andrea, tocca a Massimiliano Allegri analizzare una delle pagine più brutte della recente storia bianconera. "ha ragione quando dice che dobbiamo vergognarci. Soprattutto per il primo tempo, dove non abbiamo fatto nulla e ci hanno messo in difficoltà dall'inizio. C'è solamente da fare silenzio dopo ...Agnelli ha ragione, si è trattato di un primo tempo più brutti di sempre, non è giusto fare queste prestazioni". Infine il livornese alla guida della Juventus chiarisce anche la sua posizione: "Non ho ...