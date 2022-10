Iva Zanicchi sbotta dopo le scuse a Selvaggia Lucarelli | “Francesca Fialdini diceva cose pesanti | mi sono sentita umiliata e offesa Avevo due che mi accusavano”

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’insulto sessista pronunciato da Ivanei confronti di“accende” il daytime di Rai1. Il caso esploso in diretta a “Ballando con le Stelle” è poi approdato domenica pomeriggio a “Da noi…A Ruota Libera” con la cantante ospite in studio e la giornalista in collegamento. Un confronto chiarificatore gestito non nel migliore dei modi dalla conduttrice, almeno secondo l’Aquila di Ligonchio: “In sessant’anni, devo confessare, lo sapete tutti… la parolaccia, le, scherzando, masempre cosciente perché lo voglio. Se dico ‘grazie, graziella’ e non dico altro è perché lo voglio dire. E invece quella parola (tr**a, ndr) che ho detto a, io l’ho sussurrata all’orecchio del mio ballerino Samuel Peron. ...

torna a parlare dell'insulto volato a Ballando con le Stelle e rivolto a Selvaggia Lucarelli. La giornalista aveva espresso il suo giudizio con un pesantissimo "0" e, in ...Stavolta è direttamente coinvolta, perché nella prima puntata di Ballando con le Stelle è stata protagonista di un acceso diverbio con la concorrente, che dopo aver subìto uno 'zero' ...Buttarla in politica a tutti i costi. Non c'è polemica televisiva che non finisca in qualche modo per diventare anche disputa tra partiti.La polemica tra la cantante e la giornalista si è spostata da Ballando con le Stelle a Da noi...a ruota libera ...