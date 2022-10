(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilpubblica sui suoi social le raccomandazioni per iche domani saranno alNou per assistere alla partita di Champions contro l’Inter. Si tratta di suggerimenti di routine, come l’utilizzo di mezzi pubblici per arrivare allo stadio. Oppure il consiglio di anticiparsi per evitare le calche ai tornelli. E poi avvisi sul controllo dei titoli di accesso allo stadio. Tutte cose normali, che tutti i club consigliano aialla vigilia di partite importanti. Ma tra le raccomandazioni ce n’è una che sicuramente stona. Il, infatti, scrive che non sarà consentito l’accesso aidella squadra che vestiranno indossando i: il nero e l’azzurro. Semplicemente a loro non sarà ...

IlNapolista

... i grandi favoriti sono Camavinga (Real Madrid), Gavi (), Musiala (Bayern) e Bellingham (Borussia Dortmund), dal momento che il regolamentoil bis al campione uscente Pedri. Quasi ...Date le caratteristiche dell'exnon si può escludere tuttavia che a Pioli non venga in ... Non intendo tanto cambi di sistema, anche se nulla lo(anzi, chissà…), penso piuttosto ... Il Barcellona vieta ai propri tifosi di indossare i colori dell'Inter al Camp Nou Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...otto giorni dalla sfida d’andata giocata a San Siro, Barcellona e Inter tornano a incrociarsi in campo per affrontarsi in un match, questa volta valido per la quarta giornata della fase a gironi della ...