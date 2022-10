Agenzia ANSA

"È una cattiva idea" puntare sul carbone se "l'altro" è ancora in funzione, per. In Germania si dibatte sulla decisione di Robert Habeck di lasciare in riserva due delle tre centrali nucleari ...... la regina era solita a intrufolarsi nelle stanze di Buckingham Palace perle luci rimaste ... Nel 2020 ha incontrato di personaThunberg e nei primi anni duemila ha partecipato ... Greta,spegnere centrali nucleari Germania ora sarebbe errore L'attivista Greta Thunberg dice la sua nel dibattito sulle centrali nucleari in corso in Germania, e afferma che spegnerle sarebbe un errore in questo momento di crisi energetica per il Paese. (ANSA) ...