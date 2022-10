Formigoni ottiene l' affidamento | insegnerà italiano a suore straniere

Passato agli arresti domiciliari dopo i primi mesi trascorsi in carcere, con la nuova misura stabilita dal tribunale di sorveglianza,insegnerà la lingua italiana alle suore straniere ...Leggi Anche Roberto, il Tribunale di Sorveglianza accoglie la richiesta ai domiciliari: "Ha compreso gli sbagli" Nel febbraio 2019entra in carcere a Bollate - Nel febbraio di tre ...Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Nel residuo pena, poco più di un anno, potrà insegnare italiano alle suore straniere… L ...Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione nell'ambito della vicenda Maugeri-San Raffaele, dal 2019 stava scontando la sua pena in regime ...