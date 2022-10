Feyenoord | in casa l’attacco non segna | ma la difesa è perfetta – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilal De Kuip vive una situazione particolare: gli attaccanti nonno, ma laè sempre stata invalicabile La fortuna delè che lafunziona e forse in Olanda dovranno iniziare a pensare di cambiare il significato di De Kuip. Lo stadio dei Rotterdammers significa letteralmente “La vasca”, ma quest’anno per qualsiasi avversario arrivi la prima parole che viene in mente è un’altra: “fortino”. Tra le mura amiche i ragazzi di Slot sono perfetti in fase difensiva. In cinque partite giocate tra Eredivisie ed Europa League i gol subiti sono in totale zero. Si potrebbe pensare al caso, eppure il calendario non è stato nemmeno così agevole visto che ...