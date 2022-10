De Stasio | “Traffico in tilt per la solita mancanza di programmazione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiScrive Rosetta De, consigliere comunale per ‘Prima Benevento’: “Ieri mattina sono stati aperti in città più cantieri di lavori: piazza Bissolati, Via Rummo, Viale Atlantici. Il taglio degli alberi malati in Viale Atlantici era stato programmato ed anche parzialmente pubblicizzato. Degli altri cantieri non si sapeva nulla e nulla era stato adeguatamente comunicato. Naturalmente nella giornata di ieri la città è stata per buona parte bloccata conin. E’ del tutto evidente che è mancata anche in questa occasione, come purtroppo capita sempre, una seppur minima. Non era molto difficile aprire i cantieri in te tempi diversi. In particolare si poteva, ad esempio, procedere con il taglio dei pini in Viale Atlantici, per il quale sono previsti 10 giorni, per poi ...