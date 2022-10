Chi rema contro l' incoronazione di Re Carlo | bomba atomica sul sovrano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ora c'è anche la data: l'di Redovrebbe tenersi il prossimo 2 0 3 giugno all'abbazia di Westminster, a Londra. Un'"da discount", così come la hanno definita velenosamente alcuni tabloid del Regno Unito. Il punto è che in tempo di ristrettezze, il-ambientalista, non vuole concedere nulla al lusso e allo sfarzo. La cerimonia sarà infatti low-profile: Revuole trasmettere la sua idea di monarchia light, desidera insomma una cerimonia molto stringata. Durerà un'ora e gli invitati saranno solo 2mila, rispetto agli oltre 8mila dell'della Regina Elisabetta. E ancora, i membri della Camera dei Lord non indosseranno la veste cerimoniale, ma probabilmente un morning suit, l'abito da giorno che viene chiamato anche tight. E anche ...