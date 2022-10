Avellino | in Prefettura approvato il progetto “Occhio alla truffa”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto diPaola Spena, hailpresentato dal Comune Capoluogo ““, finalizzato ad implementare le azioni di prevenzione e contrasto all’odioso fenomeno delle truffe ai danni degli anziani. L’iniziativa – grazie ad un finanziamento a valere su risorse del Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno – , prevede, tra le altre azioni programmate, interventi di informazione dedicati agli anziani, al fine di incentivare adeguati comportamenti di auto protezione dai tentativi di truffe. In particolare è prevista una campagna informativa, con la divulgazione di materiale conoscitivo, cartaceo, social e video, e la realizzazione di ...

