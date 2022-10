La conduttrice 49enne in aula rivela le minacce che avrebbe subito da Roberto Parli L'imprenditore svizzero che ha sposato nel 2008 e da cui ha avuto Gisele, 11 anni, a processoin aula a Roma racconta tutto. La conduttrice 49enne, ascoltata dai giudici della quinta sezione penale nel processo che vede imputato per maltrattamenti in famiglia il suo ex marito, ...e Roberto Parli, volano gli stracci! È divorzio dopo 12 anni di matrimonio e una figlia - guarda LA DISTRUGGO - Da lì in avanti la situazione sarebbe precipitata, con l'inizio delle ...Davanti ai giudici della Quinta sezione penale, Adriana Volpe ha accusato l’ex compagno Roberto Parli di maltrattamenti in famiglia. Secondo la conduttrice l’imputato l’avrebbe minacciata a più ...Adriana Volpe racconta le minacce ricevute dal suo ex marito: ecco le forti dichiarazioni della conduttrice. È trascorso un anno e mezzo da quando Adriana Volpe ha annunciato la separazione da suo mar ...