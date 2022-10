Abusi edilizi | demolizioni in un bosco ceduo nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAgerola (Na) – Ruspe in azione neldenominato Piano di Pianillo ad Agerola (Napoli): demoliti diversi. A comunicarlo è la Procura di Torre Annunziata, che fa sapere come ad essere stati demoliti siano stati un manufatto di 10 metri per 9 e di altezza pari a tre metri, costituito da una struttura con pali in legno, copertura in lamiera zincata e chiusura perimetrale in parte in lamiere zincate e in parte in teloni di plastica, con adiacente serbatoio di raccolta delle acque meteoriche ed annesso cassone in aderenza; un altro manufattovo di 8,60 x 4 metri ed altezza di tre metri; due tettoie di 24 e 35 mq circa; un massetto in calcestruzzo su cui poggiava uno dei manufattivi. ”L’esecuzione delle...