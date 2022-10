100 milioni di euro per l’inclusione delle persone con disabilità | in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto delle risorse

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nellan. 237 del 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il29 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con ile modalità per l'utilizzazionedel Fondo per l'inclusionecon. L'articolo .

LA NAZIONE

Saremo pronti a gestire fino adi passeggeri a tendere". In tema di sostenibilità e decarbonizzazione del trasporto aereo, ADR cosa sta facendo 'Uno sforzo fondamentale. Il settore ha un'...Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) concederà, invece,di euro a Intesa Sanpaolo per supportare gli investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI . Le PMI che accederanno ai ... "Buco" di 100 milioni, aperta la causa col Comune Chiudendo gli occhi e con un poco di fantasia forse riusciamo ad immaginarlo quel mercoledì 11 ottobre 1922, quando con ...Secondo il Wall Street Journal Bio-Rad Laboratories sarebbe in trattative con Qiagen NV per valutare un'integrazione delle rispettive attività ...