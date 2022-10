Ucraina | il generale Tricarico a La7 | “Zelensky non può continuare a fare quello che vuole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Non escludo l’attacco atomico. I fatti dicono che c’è una minaccia nucleare concreta e anche abbastanza esplicita. Chi governa, quindi, deve orientarsi rispetto allo scenario peggiore per poi prendere le giuste misure sulla base di questo scenario. Non stiamo parlando di una partita a carte”. Sono le parole pronunciate a “Tagadà” (La7) dalLeonardo, già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica. Il militare invoca una conferenza internazionale dei Paesi aderenti alla Nato: “È chiaro che Putin ormai sia finito in una nassa da cui difficilmente potrà uscire. Ma anche noi cosa facciamo adesso? Continuiamo a lasciare checompia atti inquadrabili in questo attentato all’integrità territoriale russa oppure dobbiamo fermarlo? Peraltro, c’è l’articolo 4 del trattato Nord Atlantico che chiede esplicitamente una ...