Ucraina | De Luca | “Il 28 a Napoli corteo per la pace”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le preoccupazioni sociali stanno davvero diventando un’angoscia per le famiglie e per le imprese e si raccoglie quella che è una domanda fortemente presente nella società. Sarà il 28 ottobre una bella giornata di mobilitazione, di serenità e un invito fortissimo ai governi e alle forze politiche ad impegnarsi davvero per una iniziativa di”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea margine della conferenza stampa del torneo Atp 250 al Tennis Club. “Dobbiamo svegliare – ha detto – la nostra società, i nostri governi dal sonno della ragione nel quale mi pare stiamo precipitando tutti. Sappiamo che Zelensky è interessato come tutti noi a inizi un percorso di. Il primo momento è sempre quello più difficile, c’è un clima ovviamente di ...

... l'apertura del palazzo arcivescovile , con i suoi arazzi, gli affreschi diCambiaso e altre ...verranno anche ospitati all'interno dei Palazzi dei Rolli profughi sordi dalla guerra incon ...... in un progetto di solidarietà, mettendo a disposizione un appartamento per ospitare una famiglia. Presentato da Andrea Nervi , è stato accolto dai sociGiletta sposato, tre figli, ...Calamità naturali, il Covid, la guerra in Ucraina che si porta dietro effetti devastanti, il caro materie prime, l’impossibilità di quantificare i costi attuali e futuri dell’ energia elettrica: il mo ...Nella guerra in corso tra la Russia e L’Ucraina , il collettivo filo-russo killnet ha avuto sempre un ruolo nel del tutto marginale. In molteplici modi in particolare con attacchi ddos ha attaccato ne ...