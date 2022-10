Se il Pd non trova subito un leader | gli basterà un curatore fallimentare

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Come Arlecchino, il Pd prende botte da tutti. Ormai rinnegato da chi non lo considera più di sinistra e inservibile per chi vuole una sinistra riformista e di governo (un nuovo centrosinistra, ha fatto notare Stefano Bonaccini, perché «da sola la sinistra non ha mai vinto»), il Partito democratico continua a vivere dentro una contraddizione permanente. Anche per questo ci vorrebbe un/a segretario/a adesso,. Un/aeletto/a dalla Direzione, una scelta dettata dall’emergenza per rimettere a posto un po’ di cose, il minimo per andare avanti e non soccombere. Quella di Enrico Letta è di fatto una “reggenza” che può durare qualche settimana, non cinque mesi; più passano i giorni e peggio è. Dalla Direzione-fiume di giovedì scorso, cioè tre giorni fa, sono successe alcune cose tutte negative. Vediamole. C’è stata una polemica sul voto di alcuni ...