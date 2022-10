Salernitana | futuro Ribery | succederà in settimana!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nel corso di questa settimana, secondo Tutto, Franckincontrerà dirigenza campana per capire che cosa fare dopo il suo infortunio al ginocchio che probabilmente lo costringerà al ritiro. Il campione francese, protagonista dell’impresa salvezza dello scorso anno, cercherà di trovare un intesa con il presidente Iervolino. Foto: GettyQuest’ultimo cercherà di godere del prestigio rappresentato dell’attaccante transalpino per contribuire alla crescita del brand della squadra campana. Il rapporto tra i due è molto buono e non è esclusa anche la possibilità di un ruolo di ambasciatore della società all’estero oppure come collaboratore dell’attuale allenatore Davide Nicola. Al momento non è da escludere chescelga di salutare ...