Provincialim il Pd cambia Strianese con Alfieri

(Di lunedì 10 ottobre 2022) di Erika Noschese Dopo la sconfitta elettorale, la coalizione di centrosinistra riparte dalle elezioni per la scelta del nuovo presidente della Provincia. La data, per ora, non è stata resa nota ma si ipotizza la metà del mese di novembre. Calcoli alla mano, il centrosinistra ha la strada spianata, tutta in discesa ma queste elezioni restano l’occasione per dimostrare una discontinuità rispetto al passato, a partire proprio dalla scelta del candidato presidente. Così, via Micheleche dovrà cedere il posto a Franco, primo cittadino di Capaccio Paestum che sembra aver già accettato l’incarico, pronto a rivoluzionare Palazzo Sant’Agostino. Una scelta condivisa dai vertici provinciali del Partito Democratico che avrebbero accusato Michele, sindaco di San Valentino Torio, di essere stato poco incisivo durante la ...