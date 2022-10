“Pronti allo scenario peggiore” Il generale terrorizza tutti sulla bomba nucleare

(Di lunedì 10 ottobre 2022) IlLeonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, è ospite della puntata del 10 ottobre di Tagadà, il programma tv di La7 del pomeriggio che vede Tiziana Panella alla conduzione, e commenta i nuovi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina, con irdamenti che hanno colpito Kiev: “È una nuova fase cruenta, sembra che si tratti di una rappresaglia rispetto al ponte di Kerch, una rappresaglia abbastanza massiccia. Ma ci sono cose che non si capiscono. Bisognerebbe fare, e non siamo in grado di farlo, una stima dei danni causati dairdamenti, però vedendo le immagini ho visto tanti crateri per le strade ed edifici civilirdati. Quindi o i russi hanno continuato conrdamenti non precisi, una nota che si ripete dall'inizio, o vogliono ...

