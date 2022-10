Open Seed è il primo incubatore italiano con una sede nel Metaverso ed è in crowdfunding

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Durante la pandemia, tutti abbiamo sperimentato cosa vuol dire lavorare a distanza, fare call e riunioni da casa e da qualunque altro luogo. Per noi di, già abituati a dialogare quotidianamente con soci e founder sparsi in tutta Italia, da questo punto di vista non è cambiato molto. Cambia invece tanto adesso, grazie alle tecnologie delche ci permettono di aggiungere in tutte queste interazioni digitali da remoto, un livello mai visto prima di immersività“. A raccontarlo è Lorenzo Ferrara, Presidente e co-founder di, veicolo d’investimento nato nel 2016, con lo scopo di selezionare e sostenere startup a elevato potenziale di crescita. LanelVeicolo d’investimento, holding, acceleratore e, ...