Montagna | la neve dello scontento | un giorno di skipass costerà fino a 74 euro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Rincari in tutto l'arco alpino, colpa del caro bollette. In Trentino l'area di Panarotta si è arresa: spese troppo alte, quest'anno non si apre

Non c'è neanche la certezza dellanaturale'. Il che, forse, a noi comuni mortali, evoca giusto ... ma a loro, ai tecnici della, a chi sui cucuzzoli ci lavora, fa pensare come prima cosa ...All'arrivo della prima, con gli sci diventa facile approfittare degli oltre 55 km a ... che uniscono le attività tipiche del mare a quelle della. Abitacolo della Nuova Citroen C5X Nella ...Rincari in tutto l'arco alpino, colpa del caro bollette. In Trentino l'area di Panarotta si è arresa: spese troppo alte, quest'anno non si ...Forti rincari per chi ama la settimana bianca Il caro energia colpisce anche il settore della montagna: addio settimana bianca per gli italiani L'agenzia di stampa ANSA riporta che gli aumenti intere ...