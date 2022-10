Kiev | danneggiati 45 edifici dal raid di Mosca | a pezzi anche il dipartimento di studi russi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) I bombardamentidi oggi, 10 ottobre, hanno colpitoildidella facoltà di filologia dell’Università di. Sui social circola una foto – condivisadall’ambasciatore dell’Ucraina in Austria, Olexander Scherba, che ritrae ilcon le finestre e i lampadari completamente distrutti, i fogli sparsi a terra, e l’arredamento nel caos. Nel frattempo, il sindaco diVitali Klitschko ha annunciato che sono rimastialmeno 45residenziale a causa deidi. Di questi, sei sono istituzioni educative: tre scuole, un asilo e due strutture sociali. Oltre a questicinque ...

Nel frattempo, il sindaco diVitali Klitschko ha annunciato che sono rimastialmeno 45 edifici residenziale a causa dei raid di Mosca. Di questi, sei sono istituzioni educative: tre ...La centrale termoelettrica diha preso fuoco e la stazione, l'università e l'edificio che ospita il consolato tedesco sono statida esplosioni che li hanno mancati di poche centinaia ...La vendetta no, a Kiev nessuno accetta di sentire questa parola. «È un controsenso. Non siamo stati noi a bombardare il ponte in Crimea», ribadiscono i vertici del governo Zelensky. Sono passati due ...I bombardamenti hanno colpito Kiev e le principali città ucraine. Almeno 11 morti e decine di feriti. Distrutte centrali elettriche, ma anche parchi e strade. Da Europa e Usa condanna alla Russia e pr ...